Jetten: als PVV grip op migratie wil, doe dan meer tegen Rusland

„Dus als u meer grip op migratie wilt, als u minder vluchtelingen in Nederland wilt, dan moet u ook bereid zijn te helpen oorlogen in Syrië en Oekraïne te beëindigen en de vrede die daar komt ook te helpen bewaken.”

Jetten put er hoop uit dat in de Tweede Kamer wel voldoende steun lijkt te zijn voor een vredesmissie in Oekraïne. Wilders „gaat helemaal niet doorbijten als het kabinet gewoon met volle steun van de Tweede Kamer in zo’n pro-Oekraïense alliantie gaat zitten”, voorspelde Jetten. „Ik zou niet te snel juichen, echt, u kunt er nog weleens naast zitten”, repliceerde Wilders.