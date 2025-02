Paul wil examenmogelijkheden speciaal onderwijs uitbreiden

Nu is centraal examen op het voortgezet speciaal onderwijs niet mogelijk, omdat die scholen vaak kleinschalig zijn en er niet genoeg kennis is over examens. Paul schrijft in een Kamerbrief dat die scholen samenwerking moeten zoeken met scholen voor voortgezet onderwijs, zodat de leerlingen daar examen kunnen doen. Ook moeten docenten op de instellingen voor speciaal onderwijs meer kennis krijgen van examinering.

Verder staat in de brief dat leerlingen die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn om het eindexamen in één jaar af te ronden, het eindexamen nu over drie jaar kunnen spreiden, in plaats van over twee jaar. Paul wil ook kijken of het mogelijk is om het volwassenenonderwijs, vavo, uit te breiden naar leerlingen van vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.