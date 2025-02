Yeşilgöz: steun aan vredesmissie hoeft niet unaniem te zijn

Binnenland

De steun in de Tweede Kamer om met Nederlandse troepen bij te dragen aan een mogelijke vredesmissie in Oekraïne „hoeft niet unaniem te zijn”, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het debat over de Amerikaanse koerswijziging onder president Donald Trump. D66-leider Rob Jetten vroeg haar of coalitiepartij PVV - die tegen Nederlandse troepen in Oekraïne is - „gewoon genegeerd” kan worden als hiervoor een andere meerderheid gevonden kan worden in de Tweede Kamer.