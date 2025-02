Zes mensen opgepakt in Lelystad om drugshandel en inbraken

De verdachten zijn mannen tussen de 17 en 20 jaar en komen allemaal uit Lelystad. Ze werden op dinsdag en afgelopen donderdag aangehouden voor zaken als diefstal met geweld, drugshandel en wapenbezit. Tijdens het onderzoek kwam daar voor sommigen een verdenking van woninginbraken bij. Vier van hen zitten in volledige beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt in het onderzoek.

In het onderzoek zijn ook zeven huizen in Lelystad doorzocht en een pand in Almere. De politie vond daarbij onder meer tienduizenden euro’s aan contant geld, mogelijk gestolen spullen en inbraakmateriaal.