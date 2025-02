PVV sluit extra geld voor Oekraïne niet uit

„Als het kabinet zou overwegen om iets met geld of middelen te doen, dan is dat een ander verhaal. Dus we zeggen niet nee tegen alles, maar we zeggen nee tegen militairen, tegen Nederlandse ‘boots on the ground’”, aldus Wilders.

De Tweede Kamer debatteert deze dag met het kabinet over de nieuwe situatie die in Oekraïne is ontstaan door de nieuwe positie van de Verenigde Staten. Dat land praat nu met Rusland over vrede in Oekraïne, zonder daarbij Kyiv en Europa te betrekken. Voorheen was Washington met de EU de belangrijkste bondgenoot van de Oekraïners.

In het debat zullen GroenLinks-PvdA en VVD het kabinet vragen om extra geld vrij te maken voor Oekraïne. De afgelopen weken zei Wilders juist hier niet voor te voelen, maar hij lijkt dat standpunt nu te verlaten.