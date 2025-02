Zeelandbrug volgend jaar 2 maanden dicht voor reparatie scheuren

De in 1965 geopende Zeelandbrug, eigendom van de provincie, is de belangrijkste verkeersader door het midden van Zeeland over de N256. Per dag rijden er ongeveer 15.000 voertuigen overheen. De brug kan open om schepen door te laten.

In 2015 en 2016 zijn beginnende scheuren in het stalen dek van dit beweegbare stuk al gerepareerd, maar nu is volgens Van der Maas een grote renovatie noodzakelijk. „De beweegbare delen worden eruit gehaald, aangepakt en opnieuw geplaatst. Dat betekent dat niemand over de brug kan. Deze werkzaamheden hebben ook effect op het scheepvaartverkeer.”

In het jaar 2000 ging de brug ook dicht voor renovatie van de bewegende delen. „Door de leeftijd van de brug, ‘vermoeiing’ van het materiaal en toename van het aantal zware voertuigen, is scheurvorming ontstaan”, aldus Van der Maas. De provincie grijpt de sluiting aan om meteen de hele weg opnieuw te asfalteren. „De brug kan er daarna weer dertig jaar tegenaan”, aldus de gedeputeerde, die zegt niet te weten hoeveel het hele project kost.

Het is de bedoeling dat de renovatie van de Zeelandbrug in het tweede deel van 2026 wordt uitgevoerd. De provincie stelt omleidingsroutes in via de N57 (de ‘dammenroute’ over de Deltawerken) en de A4. Voor scholieren, die veelal het fietspad van de Zeelandbrug gebruiken, komt er mogelijk een pont om de oversteek te maken.

De werkzaamheden uitvoeren in de zomervakantie is volgens Van der Maas niet mogelijk. „Voor scholieren zou dat handiger zijn. Maar we hebben meerdere belangen te dienen.” Eén buis van de Westerscheldetunnel, tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland, gaat volgend jaar ook vier maanden dicht om betonschade te repareren. „Dan kun je niet gelijk de Zeelandbrug aanpakken, we moeten rekening houden met de totale bereikbaarheid van Zeeland”, aldus Van der Maas.