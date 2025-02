Poging verkrachting na identiteitsfraude Schagen bestraft

De rechtbank veroordeelde het brein achter het plan, de 58-jarige Geoffrey S. uit Schagen, tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Hij heeft op een sekschatsite de identiteit van zijn buurvrouw aangenomen en zijn chatpartner uitgenodigd haar verkrachtingsfantasieën te komen vervullen. Volgens de rechtbank heeft hij een en ander „op slinkse wijze zorgvuldig geënsceneerd”, met als resultaat dat hij zijn buurvrouw, naast wie hij al jaren woonde, „slachtoffer heeft gemaakt van een zeer ernstig zedenmisdrijf”.

De chatpartner was de 46-jarige Sebastiaan A. uit Heiloo. Hij wist niet dat zijn contact op de chatsite een man was. S. gebruikte een profielfoto van zijn buurvrouw en voorzag A. van haar adres. Op 15 februari vorig jaar belde A. bij het slachtoffer aan, drong haar woning binnen en probeerde de vrouw met geweld te verkrachten. Zij wist na een minutenlang gevecht uiteindelijk haar woning te ontvluchten. De rechtbank heeft A. elf dagen cel en een werkstraf van 240 uur opgelegd. De elf dagen heeft hij al in voorarrest uitgezeten, hij hoeft dus niet terug de cel in. De opgelegde werkstraf is negentig uur hoger dan geëist door het OM.

Volgens de rechtbank is de misleiding door S. „van invloed geweest” op het handelen van A., maar laatstgenoemde had vrijwel direct door kunnen hebben dat er iets helemaal mis was, onder meer door de pogingen van de vrouw hem buiten de deur te houden. Het slachtoffer kon pas ontsnappen toen haar belager buiten adem was en zijn greep op haar verslapte. Uit de slachtofferverklaring van de vrouw tijdens het proces twee weken geleden bleek dat de gebeurtenissen „een diepgaande en blijvende impact” hebben gehad op haar en haar gezin, aldus de rechtbank. De vrouw is gewond geraakt tijdens het gevecht.

S. heeft ook de identiteit van drie andere vrouwen op de chatsite gebruikt, waaronder die van zijn eigen vrouw en die van dochters van vrienden. Een andere chatpartner van hem was in januari vorig jaar al bij dezelfde buurvrouw aan de deur geweest. Deze man kreeg argwaan en vertrok.