VVD: realisme van Bolkestein blijft ons leiden

Binnenland

De VVD legt in een afscheidsbericht over Frits Bolkestein de nadruk op de blijvende invloed van de oud-partijleider op de partij en de politiek. Dinsdag werd bekend dat Bolkestein op 91-jarige leeftijd is overleden. „Frits was zijn tijd altijd ver vooruit - een visionair, een briljante geest en een onvermoeibare verdediger van vrijheid en verantwoordelijkheid.”