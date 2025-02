OM in ontnemingszaak: serieuze aanwijzingen dat Ebben overleden is

De zaak dinsdag tegen Ebben, waarin ook zijn vader Henk verdacht is, betreft een hoger beroep in een ontnemingszaak over geld dat verdiend zou zijn met drugstransporten in 2014 en 2015. Die strafzaak is in 2020 afgerond, Ebben is daarin veroordeeld tot ruim zeven jaar cel. Hij vluchtte daarna naar het buitenland. Het OM vordert ruim zes ton van onder meer vader en zoon.

Als de 32-jarige Schiedammer inderdaad is overleden, kan de zaak tegen hem niet verder gaan. Iemand die is overleden, kan namelijk niet vervolgd worden. Het gerechtshof liet weten dat daar contact over is met de advocaat van Ebben. De behandeling van zijn zaak zal met een aantal weken worden aangehouden in afwachting van eventueel nieuws.

De advocaat van de vader van Ebben liet weten dat hij in het openbaar niets over de situatie wil zeggen.

Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Marco Ebben, liet eerder al weten te vrezen voor het leven van zijn cliënt. „We hopen het niet, maar we vrezen het wel”, zei hij vorige week na berichten in Mexicaanse media dat Ebben was doodgeschoten. „Ik heb de foto’s gezien. Het lijkt er sterk op dat het om mijn cliënt gaat. Ook zijn vader denkt dat het om Marco gaat.”

Ebben staat sinds november 2023 op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol.