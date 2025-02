Schoof: onverstandig om niet te praten over vredesmacht Oekraïne

Eerder op de dag had de leider van de grootste regeringspartij PVV laten weten tegen het sturen van Nederlandse militairen naar Oekraïne te zijn. Schoof benadrukte na het overleg in het Elysée dat er nog veel overlegd moet worden voordat het zover is en dat ook nog het kabinet en de Kamer erover moeten spreken. Maar Schoof herhaalde „welwillend” tegenover de deelname te staan.

In Parijs spraken acht Europese leiders, de secretaris-generaal van de NAVO en de top van de Europese Unie met elkaar. Aanleiding was het Amerikaanse besluit om alleen met Rusland te gaan praten over vrede in Oekraïne. Die gesprekken beginnen deze week al in Saudi-Arabië. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne hekelt het overleg waar zijn land niet bij betrokken is.

Volgens Schoof zijn de Europese landen eensgezind dat ze betrokken moeten worden bij een vredesregeling. Daarbij is het belangrijk om nauw te blijven samenwerken met de Verenigde Staten, aldus de premier. Zonder Amerikaanse ruggensteun is zo’n Europese troepenmacht niet mogelijk. Ook herhaalde hij dat de defensie-uitgaven in Europa omhoog moeten en dat Oekraïne volop gesteund moet blijven worden.

De Britten hebben al aangegeven militairen te willen sturen naar Oekraïne. Bij het overleg was ook de Britse premier Keir Starmer. Volgens Schoof is er niet gesproken over het geven van een leidende rol aan de Britten. „Het zou een optie kunnen zijn.” Groot-Brittannië is een van de sterkste militaire machten in Europa. Bovendien zoekt Starmer al enige tijd toenadering tot de Europese Unie.

De nieuwe Amerikaanse regering van Donald Trump heeft aangegeven dat Europese NAVO-landen veel meer geld moeten gaan uitgeven aan Defensie. Ze moeten een veel groter deel van de financiële last gaan dragen. Van de 32 lidstaten van de NAVO halen er negen de afgesproken 2 procentnorm nu nog niet eens, waaronder Spanje, Italië, België en Canada.