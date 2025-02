Zeer koud in oosten van Duitsland

De temperatuur werd aan de grond gemeten. De kou kwam volgens een woordvoerder van de DWD door een combinatie van wind uit het zuiden, sneeuwval en een heldere nacht.

Het is niet de koudste temperatuur die ooit is gemeten in Duitsland. Volgens gegevens van de weerdienst werd in februari 1929 een temperatuur van -37,8 graden gemeten in de zuidelijk gelegen plaats Wolnzach.

De Duitse weerdienst waarschuwt in een groot deel van het land voor de kou. In de nacht van maandag op dinsdag wordt in een groot gebied matige vorst verwacht met temperaturen tussen -5 en -10 graden. In het oosten kunnen de temperaturen richting de -20 graden dalen.