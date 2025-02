Honderden medewerkers FNV staken bij eigen vakbond

Economie

Honderden FNV-medewerkers hebben maandag het werk neergelegd tijdens een staking bij de eigen vakbond. Ongeveer vierhonderd mensen hebben zich met hesjes en protestborden bij het centrale vakbondshuis in Utrecht verzameld, ziet een ANP-verslaggever. FNV Personeel, dat de belangen van het eigen personeel behartigt, had de staking aangekondigd na onrust binnen de bond en zorgen over de sociale veiligheid.