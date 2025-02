Villamedia roept Saskia Belleman uit tot Journalist van het Jaar

Belleman is bekend door haar liveblogs over spraakmakende rechtszaken op X. Ze heeft ongeveer 260.000 volgers op het platform. Daar gaat ze ook in gesprek met haar volgers over de zaken die ze volgt.

In Zij is van mij zoekt Belleman naar antwoorden op vragen over femicide. Bij vier op de vijf vrouwen in Nederland die om het leven komen door moord of doodslag, is de dader een partner, ex-partner of een familielid.

„Belleman heeft het voor elkaar gekregen om met de grootste krant van Nederland deze urgente kwestie aan een breed publiek voor te leggen”, oordeelt de jury van de prijs. Volgens de jury is de 65-jarige Belleman „een heldin” die het vertrouwen van haar gasten in de podcast krijgt en op respectvolle toon de juiste vragen durft te stellen.

Het is niet de eerste prijs die Belleman dit jaar krijgt. Woensdag krijgt ze de Machiavelliprijs, de prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of organisatie die heeft uitgeblonken in publieke communicatie.