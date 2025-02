ANWB: nog druk op wegen naar de Alpen, maar verkeer neemt af

Zij verwacht dat de drukte aan het begin van de avond voorbij is. Aan het einde van de middag is het nog druk op de A40 in Frankrijk ten oosten van Lyon richting Chamonix. Ook bij de grensovergang van Duitsland naar Oostenrijk richting Kufstein is nog veel verkeer en hetzelfde geldt voor de A10 in het Salzburgerland.

Volgens de ANWB-woordvoerster was het zaterdag drukker op de wegen richting de wintersport dan de voorbije weken. Maar doordat de weersomstandigheden om te rijden goed waren, is het niet extreem druk geworden. Al was de wachttijd op de A40 in Frankrijk op een gegeven moment wel twee uur. Rond het middaguur was over het algemeen het hoogtepunt qua verkeer.

In het noorden van Nederland is dit weekend de voorjaarsvakantie begonnen. De woordvoerster van de ANWB verwacht dat het volgende week nog drukker zal zijn op de weg richting de Alpen als hier de regio’s Midden en Zuid beginnen aan de voorjaarsvakantie.