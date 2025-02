Dode en drie gewonden door ongeluk op A18 bij Gaanderen

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De politie is „de hele nacht” bezig geweest met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval, zegt een woordvoerder.

De snelweg is afgesloten tussen Doetinchem-Oost en Varsseveld. Verkeer richting Enschede kan omrijden via Zelhem over de N315.