De verdachte werd in de hal van het gebouw opgepakt door de marechaussee en politie en zit sindsdien vast. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd toen de man het Kamergebouw binnendrong. Zowel de politie als de woordvoerster willen daar niets over zeggen.

Volgens bronnen was de man over de poortjes heen geklommen, die aan het begin van de grote toegangshal staan, de zogeheten Statenpassage. Dit maakt nog geen deel uit van het beveiligde gebied, dat alleen toegankelijk is via afgesloten draaideuren en waarvoor een pasje nodig is om erdoorheen te komen.

Of de beveiligingsmaatregelen worden aangescherpt naar aanleiding van het incident, is niet duidelijk. De Kamer is „zeer terughoudend” om informatie te geven over de zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen, aldus de woordvoerster. Het enige dat ze kwijt wil, is dat bij de beveiliging van het gebouw de politie, de marechaussee en veiligheids- en inlichtingenpartners samenwerken.

De verdachte zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij blijft dit weekend in de cel, zo maakte het Openbaar Ministerie eerder vrijdag bekend.