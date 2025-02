Droneaanval op stralingssarcofaag van kerncentrale Tsjernobyl

Volgens Zelensky is de sarcofaag „aanzienlijk” beschadigd, maar er zou geen verhoogde radioactiviteit zijn waargenomen na de beschieting. Hij claimt dat het bouwwerk is geraakt door een Russische drone en deelt beelden van een gat in het dak.

Na de kernramp in Tsjernobyl in 1986 werd al snel een betonnen overdekking gebouwd om de omgeving te beschermen tegen de straling. Na enige jaren kwamen daar scheuren in en moest er een nieuw bouwwerk over die eerste beschermlaag worden gebouwd. Dat werd de sarcofaag en die staat sinds 2016 in Tsjernobyl.