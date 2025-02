Raad stemt tegen referendum over betaald parkeren in Den Haag

Het Haagse college wil op termijn in vrijwel de hele stad betaald parkeren invoeren. Vorig jaar haalde een inwoner met een burgerinitiatief 15.000 handtekeningen op voor een referendum om dat te voorkomen. Hij wilde alle inwoners van Den Haag laten stemmen over de vraag of betaald parkeren in Den Haag moet worden uitgebreid of niet. Daarna ontstond een juridische discussie over of die vraag referendabel is. Daarom stelde het college vorige maand een referendum voor over een iets andere vraag, namelijk of parkeerdruk en draagvlak mogen meewegen bij het uitbreiden van betaald parkeren.

Hart voor Den Haag probeerde donderdag in de raadsvergadering de vraagstelling nog te veranderen, maar een voorstel met die strekking haalde geen meerderheid. Daarom besloot de partij niet in te stemmen met het collegevoorstel. Ook alle coalitiepartijen stemden tegen. In het debat was eerder al duidelijk geworden dat zij er onder andere bezwaar tegen hadden dat met het referendum de hele stad zou stemmen over betaald parkeren in een beperkt aantal wijken.

De Haagse coalitie van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK heeft sinds november geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Toen stapten twee raadsleden van CDA en PvdA over naar Hart voor Den Haag, waardoor de coalitie nu nog maar 22 van de 45 zetels in de raad heeft.