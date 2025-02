OM eist levenslang voor dubbele moord Weiteveen

De dubbele moord was het gruwelijke slot van een ruzie die K. met beide slachtoffers had over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. Aan het extreme geweld was een lange reeks incidenten voorafgegaan.

„Een uiterst laffe daad”, zo noemde de officier van justitie de moorden. Hij wees erop dat K. geen enkele verantwoordelijkheid neemt. „Hij zegt niet: ‘ik heb het gedaan, maar: het is gebeurd’. Hij gaat volledig voorbij aan zijn eigen aandeel in het conflict. Schaamteloos. Als hij spijt heeft, is dat omdat zijn familie en vrienden dit moeten ondergaan.”

De officier woog ook mee dat Sam is gedood onder de ogen van zijn toen 12-jarige zoon. K. meldde zich na de moord op Ineke bij de woning met de leugen dat de vrouw een ongeluk had gehad. De zoon deed open, waarna K. naar binnen stormde en Sam beschoot terwijl hij nog in zijn bed lag. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, ernstig gewond door kogels en vele messteken. K. is hem daarna „als een jager” gevolgd „om het karwei af te maken” - de verdachte sloeg zijn vuurbuks met vele slagen op het hoofd van Sam stuk.

Volgens het OM is er genoeg bewijs is voor een vooropgezet plan en dus moord. Zo had K. in de vroege ochtend zijn camera’s uitgezet die onder meer gericht waren op de oprit van de woning van de slachtoffers. Daarna heeft hij de auto van Ineke klemgereden op de Bargerweg (zij had net haar toen 9-jarige dochter naar school gebracht) en stapte hij op haar af met een revolver. Ineke filmde de fatale confrontatie met haar telefoon. Op de beelden was te zien hoe het glas van de autodeur versplinterde, waarna ze haar telefoon liet vallen. In zijn auto had K. toen al een vuurbuks en een mes, waarmee hij kort daarna Sam vermoordde.

„K. had iets te kiezen, en hij koos het onvergeeflijke”, oordeelde de aanklager. „Hij koos ervoor om het recht in eigen hand te nemen, en heeft twee kinderen op gruwelijke wijze wees gemaakt.”