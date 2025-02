Grote Kerk Den Haag kijkt na „heidense zaterdag” naar huurvoorwaarden: „Een inschattingsfout”

Zaterdag was het winterfestival van de organisatie Westwood in de Grote Kerk. Op haar Instagramaccount werd het evenement onder andere aangekondigd als een „heidense zaterdag”. Op het feest maakten vrouwen, verkleed als nonnen, met hun vingers duivelsoren.

„Dit is respectloos tegenover het christelijk geloof”, vindt de Haagse studente Liselotte. Samen met haar vriend diende ze een klacht in bij de beheerder van de kerk. „Ik houd ook van een feestje, maar niet als daar wordt gespot met religies.”

Stichting Grote of Sint-Jacobskerk neemt de klacht erg serieus. „We moeten beter nadenken over de bijdrage die evenementen leveren aan het imago van de Grote Kerk. Misschien moeten we de voorwaarden aanscherpen”, zegt de directeur van de Grote Kerk, Folkert Blaauw.

Blaauw is verrast over het verloop van het feest. „In de communicatie met de organisatie Westwood is niet gebleken dat het tot commotie zou leiden. Dat is misschien een inschattingsfout van ons.” De stichting wil voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. „Het is nooit de bedoeling geweest om mensen te kwetsen.”

De organisatie Westwood, die het feest organiseerde, had geen kwade bedoelingen. „We wilden het mooie kerkgebouw uitlichten door het mee te nemen in het ontwerp van het festival”, zegt Vincent Marshall van Westwood.

Op het hoofdpodium in de kerk stond een groot lichtgevend kruis. „Dat doen we met een knipoog.” Er waren ook andere activiteiten op het festival. „Buiten stond bijvoorbeeld een après-skibar.”

De vrouwen die duivelsoren maakten, waren „bezoekers”. „Daar kunnen we niet zo veel aan doen.”

Evenementenlocatie

De Grote Kerk wordt verhuurd voor diverse culturele en maatschappelijke evenementen. De stichting heeft een beleidsplan, waarin staat dat de activiteiten in het gebouw in overeenstemming moeten zijn met de waardigheid en unieke positie van het gebouw.

„We willen een plek zijn voor Den Haag om samen te komen, daar horen ook jongerenevenementen bij”, zegt Blaauw. Er is geen kerkelijke gemeente verbonden aan de kerk. Met speciale gelegenheden zoals Pasen is er wel een kerkdienst.

Er is vaker discussie over evenementen in kerken. Zo was er in 2023 een hardcorefeest in de Laurenskerk Rotterdam, waar het lied ”God Is A Gabber” op het orgel klonk. Dit jaar keert het technofeest Abnormaal terug in de Grote Kerk Apeldoorn. Bij de vorige editie dienden Apeldoornse kerkgemeenschappen tevergeefs een bezwaar in tegen het feest.