Verdeelde Kerk van Engeland zoekt oplossing in strijd tegen misbruik

Het belangrijkste discussiepunt deze week vormde het instellen van een onafhankelijke raad die het toezicht op onfatsoenlijk gedrag binnen de Kerk van Engeland moet aanscherpen. Uiteindelijk werd, tegen de zin van de aartsbisschop, gekozen voor een afgeslankte versie van deze commissie.

Misbruik

De anglicaanse kerk maakt een crisis door. Eind november kondigde Justin Welby, als aartsbisschop van Canterbury ruim tien jaar lang de geestelijk leider van de kerk, zijn vertrek aan. Dat was na de publicatie van een uitermate kritisch rapport over de rol van de kerk rond het gedrag van John Smyth, een advocaat die in de jaren zeventig en tachtig actief was in zendingswerk voor jongeren binnen de anglicaanse kerk. Smyth had gedurende meer dan veertig jaar op zijn minst 115 volwassenen en kinderen misbruikt. Welby was vrijwilliger tijdens zomerkampen van Smyth en kende hem.

De crisis werd nog verhevigd toen John Perumbalath, de bisschop van Liverpool, enkele weken geleden vertrok na beschuldigingen van seksueel misbruik. Hij ontkent deze, maar vond dat hij niet langer in functie kon blijven.

Het zorgde op de synode voor grote druk op Stephen Cottrell, de aartsbisschop van York en de tijdelijke plaatsvervanger van Welby. Een aanzienlijke minderheid wilde voorkomen dat Cottrell maandag de openingstoespraak hield.

Gebroken

Tijdens de synode maakte Cottrell duidelijk dat „het vertrouwen in de kerk is gebroken” en dat er „sprake is van een gebrek aan consensus”. Dat bleek eens te meer bij de behandeling van een voorstel om een onafhankelijke raad van toezicht in te stellen rond afkeurenswaardig gedrag binnen de kerk. Cottrell en de belangrijkste bisschoppen steunden dit voorstel.

Uiteindelijk werd dinsdag voor een afgeslankte versie van het voorstel gekozen, waarbij pas op de plaats wordt gemaakt. Dit volgde na een enthousiast ontvangen amendement van Philip North, de bisschop van Blackburn. De onafhankelijke raad zal er voorlopig niet komen, maar de komende maanden zal gestudeerd worden op mogelijke alternatieven.

Na afloop van de stemming maakte North tegenover aanwezige journalisten duidelijk dat er geen sprake is van verwatering. „We hebben in ruime meerderheid gekozen voor aanscherping van de regels. We gaan zo snel als mogelijk toe naar meer onafhankelijk toezicht.”

Opvolger

De synode wordt vrijdagmiddag afgesloten. Dan begint ook de officiële zoektocht naar een permanente plaatsvervanger van Welby. Alle leden van de anglicaanse kerk kunnen voorstellen doen over in hun ogen geschikte kandidaten. In maart wordt een commissie samengesteld met twintig vertegenwoordigers die de beslissing zullen nemen over de benoeming. Er is een meerderheid van twee derde nodig alvorens een opvolger wordt bekendgemaakt. Dat zal naar verwachting in de herfst gebeuren.