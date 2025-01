Anglicaanse bisschop van Liverpool treedt af na beschuldigingen van misbruik van vrouwen

De bisschop ontkent de aantijgingen, maar wil niet dat zijn aanblijven de kerk verder zou beschadigen.

In een uitzending van tv-zender Channel 4 News stelde een vrouw dat ze tussen 2019 en 2023 bij verschillende gelegenheden seksueel misbruikt was door Perumbalath. Hij was toen hulpbisschop in het bisdom Chelmsford. Ook zou hij een andere –niet bij name genoemde– vrouwelijke bisschop hebben aangerand.

Woensdag liet de landelijke Engelse kerkleiding nog weten dat er in 2023 inderdaad een klacht over Perumbalath was ingediend. Na onderzoek zou zijn gebleken dat er geen reden meer was tot zorg voor de veiligheid van kerkleden. Ook de politie zag er geen zaak in. Wel had de bisschop een „leerproces” nodig en daaraan werkte hij ook volledig mee, aldus de verklaring.

Maar later die dag zeiden prominente geestelijken in het bisdom Liverpool dat een van de klachten over de bisschop niet grondig was onderzocht. Ze vonden dat dit nu alsnog moest gebeuren en dat Perumbalath zolang op z’n minst zijn taken moest neerleggen. Daarop maakte de bisschop donderdag zijn aftreden bekend, „in het belang van mijzelf, mijn gezin en het bisdom”. Volgens hem is hij door de media veroordeeld.

John Perumbalath (1966) groeide op in India, studeerde daar ook en werd er in het ambt gewijd. Sinds 2001 woont hij in Engeland. Hij was sinds juli 2023 bisschop van Liverpool, daarvoor diende hij vijf jaar in het bisdom Chelmsford.

Juridisch probleem

Zijn aftreden brengt een juridisch probleem aan het licht. Een vrouw die door de bisschop zou zijn aangerand, had aanvankelijk geen klacht tegen hem ingediend in het kader van het tuchtrecht voor ambtsdragers. De regel is dat dit moet gebeuren binnen een jaar na het feit waarom het gaat. Later wilde zij toch zo’n klacht indienen, maar daar stak de rechter een stokje voor.

Er gaan stemmen op om die termijn van een jaar te laten vervallen, nu blijkt dat misbruikslachtoffers daardoor geen gehoor vinden bij de kerk.

Ryle

Het anglicaanse bisdom Liverpool kreeg in de negentiende eeuw zijn eerste bisschop, in de persoon van de bekende Joseph Charles Ryle. Ryle bekleedde dit ambt van 1880 tot zijn dood in 1900. Vrij snel daarna, in 1904, werd begonnen met de bouw van de kathedraal van Liverpool, waartegen hij zich altijd had verzet. Deze kathedraal werd in 1978 in gebruik genomen.