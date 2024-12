Engelse oud-aartsbisschop Carey legt ambt neer om misbruikzaak

Uit onderzoek van de Britse omroep BBC blijkt dat de 89-jarige Carey, van 1991 tot 2002 aartsbisschop van Canterbury en hoofd van de Church of England, in 1993 de ex-priester David Tudor weer aan een baan hielp. Tudor was in 1988 uit het ambt ontheven nadat hij bekende seksueel contact te hebben gehad met een 16-jarig meisje op een school waar hij kapelaan was.

Tudor werd pas in oktober van dit jaar ontslagen als priester nadat hij seksueel wangedrag had toegegeven. In het onderzoek dat daaraan voorafging, vertelde Lord Carey, voormalig geestelijk leider van ruim 70 miljoen anglicanen wereldwijd, dat hij zich diens naam niet herinnerde.

Uit gelekte stukken die de BBC in handen heeft, blijkt echter dat Carey de ontslagen Tudor „met enige terughoudendheid” weer een baan als priester gaf. In de notulen van een vergadering staat dat hij „pleitte voor” Tudor, met een verwijzing dat een bisdom was „overgehaald” om de in ongenade gevallen priester aan te nemen.

Uit documenten blijkt ook dat Carey instemde met het verwijderen van Tudors naam van een lijst van geestelijken tegen wie disciplinaire maatregelen waren genomen, aldus de BBC.

Ontslagbrief

Carey schreef, naar nu bekend werd, op 4 december een ontslagbrief aan het bisdom Oxford, waarin hij aangeeft afstand te doen van zijn zogeheten ”permission to officiate” (PTO): de toestemming om als priester kerkelijke taken te blijven uitvoeren. „Het was een eer om te dienen in de bisdommen Londen, Southwell, Durham, Bristol, Bath en Wells, Canterbury en ten slotte Oxford”, aldus Lord Carey. „Ik ben nu in mijn negentigste levensjaar en ben in actieve dienst sinds 1962, toen ik diaken werd en vervolgens priester in 1963.”

Overigens werd de PTO van Carey meerdere keren ingetrokken en opnieuw toegekend in het kader van een onderzoek naar seksueel misbruik tegen de anglicaanse priester John Smyth, die in 2019 overleed.

Carey, die zich rekent tot de evangelicale traditie binnen de Anglicaanse Kerk in Engeland, nam in zijn ambtsperiode deel aan de begrafenis van prinses Diana in 1997. Ook was hij de eerste Engelse aartsbisschop die vrouwen tot priester wijdde.

Teleurstellend

Carey is de tweede hooggeplaatste geestelijke binnen de Church of England die binnen ruim een maand tijd het veld ruimt. Justin Welby, de laatst dienende aartsbisschop van Canterbury, stapte in november op na beschuldigingen van het toedekken van een andere misbruikzaak, die rond John Smyth. Een commissie onder leiding van Lord Evans of Weardale, voormalig chef van de Britse geheime dienst MI5, leidt de zoektocht naar een nieuwe geestelijk leider van de wereldwijde Anglicaanse Gemeenschap.

Aartsbisschop Stephen Cottrell. beeld AFP, Lindsey Parnaby

Op dit moment is Stephen Cottrell, aartsbisschop van York, de belangrijkste geestelijke binnen de Engelse kerk, maar ook hij ligt onder vuur. Als bisschop van Chelmsford (vanaf 2010) zou hij hebben nagelaten adequaat op te treden tegen Tudor, die als priester in zijn bisdom werkte en eerder was veroordeeld voor kindermisbruik.

Cottrell denkt echter niet aan opstappen. In een verklaring zei hij maandag dat mensen ten onrechte suggereren dat er tot nu toe geen actie tegen Tudor is ondernomen. „Dat is niet het geval. In mijn hoedanigheid als bisschop van Chelmsford heb ik David Tudor bij de eerste gelegenheid uit zijn functie ontheven, toen een nieuw slachtoffer zich in 2019 bij de politie meldde. Tot 2019 waren er geen wettelijke gronden om alternatieve actie te ondernemen.”

Na een nieuw onderzoek werd Tudor in oktober 2024 uit zijn ambt gezet. „Het is buitengewoon teleurstellend dat dit verhaal wordt gebracht alsof het gaat om een misbruiker die wordt genegeerd of zelfs beschermd”, aldus Cottrell. „Niets is minder waar.”