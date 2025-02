BAM: onzekerheid over stikstofsituatie en politieke onrust blijft

„We zien aantrekkelijke marktkansen gedreven door de vraag naar decarbonisatie, infrastructuur en duurzame en betaalbare huisvesting, gebieden waar we hebben bewezen toonaangevend te zijn”, aldus Joosten. Decarbonisatie is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en materialen.

De omzet van de bouwer steeg vorig jaar met 3 procent naar 6,5 miljard euro. Het nettoresultaat werd ruim gehalveerd tot 82,2 miljoen euro. Dat kwam vooral door een grote afboeking bij de verkoop van zijn belang in een infrastructuurinvesteerder. Het orderboek staat op 13 miljard euro.

BAM, met het hoofdkantoor in Bunnik, heeft vorig jaar 1854 woningen verkocht in Nederland. Dat is een stijging ten opzichte van 2023, toen werden er nog 1670 woningen verkocht. In de loop van vorig jaar gaf de bouwer al aan op een hogere verkoop te rekenen, daarbij profiterend van de sterke vraag naar nieuwbouw. De woningen werden met name gekocht door particuliere kopers.

Eind vorig jaar werd bekend dat BAM van een strafrechtelijk onderzoek van het OM af is naar de internationale divisie van de bouwer. Dat onderzoek draaide om verdachte betalingen voor projecten in Afrika. Het OM had onvoldoende bewijs gevonden van omkoping door BAM, maar het concern moest wel 30.000 euro betalen om onduidelijke administratie rond betalingen. BAM is „tevreden dat het Openbaar Ministerie het onderzoek naar BAM International heeft afgerond en de zaak heeft geseponeerd met een gunstige uitkomst en duidelijkheid voor onze onderneming”, zegt Joosten.

Vertragingen in bouwprojecten, kostenoverschrijdingen en verstoringen in de toeleveringsketen bij scholenprojecten in Denemarken en verschillende bouwprojecten in het Verenigd Koninkrijk drukten volgens Joosten wel op de resultaten. De beursgenoteerde bouwer zegt financieel sterk te zijn gebleven door zich onder meer te richten op projecten met een gunstige verhouding tussen risico en rendement. BAM kondigde donderdag ook een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 50 miljoen euro.