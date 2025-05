Bloomberg: Amerikaanse verkopen Shein en Temu flink afgenomen

De Chinese webshops Shein en Temu hebben flink minder verkocht in de VS nadat ze hun prijzen hadden verhoogd om de kosten van verhoogde Amerikaanse importheffingen te dekken. Dit is een eerste teken dat de strenge handelsmaatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump de populariteit van de Chinese platforms hebben geraakt, schrijft financieel persbureau Bloomberg op basis van een eigen analyse van creditcard- en betaalpasgegevens in de Verenigde Staten.