Inlichtingendienst VS: Israël valt mogelijk doelen in Iran aan

Buitenland Spanningen Midden-Oosten

Israël gaat waarschijnlijk in de komende maanden proberen nucleaire doelen in Iran aan te vallen. Daarvoor waarschuwt een Amerikaanse inlichtingendienst, aldus The Washington Post. Een preventieve aanval zou het nucleaire programma van Iran met slechts weken of misschien maanden vertragen, maar zou de spanningen in het Midden-Oosten doen escaleren. Dit zegt de Amerikaanse inlichtingendienst Defense Intelligence Agency in een gezamenlijk rapport met de Joint Chiefs of Staff, een militair adviesorgaan van de Amerikaanse overheid.