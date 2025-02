Onderzoek: weinig zicht op geweld dat steeds vaker gefilmd wordt

Volgens de onderzoekers kan het geweld verschillende vormen aannemen, zoals een groepsmishandeling of geweld tussen rivaliserende groepen. Het filmen van een vernedering of mishandeling komt vaak voor. Toch krijgt de politie maar weinig aangiften van slachtoffers.

Dat komt volgens de onderzoekers doordat jongeren vaak bang zijn anderen te verlinken. De ‘antisnitchcultuur’ zou onder jongeren wijd verspreid zijn. Ook speelt het onlinegedeelte zich vaak af buiten het blikveld van politie en ouders of verzorgers, waardoor er weinig zicht op is. Ze stellen dat het ‘hybride straatgeweld’ nog weinig aandacht krijgt en dat in de aanpak nog veel te winnen valt.

Volgens de geïnterviewden zijn de daders vaak jongeren uit een achtergestelde situatie, die opgroeien in armoede en die thuis problemen hebben. Ook zijn daders vaak gevoelig voor groepsdruk en hebben ze vermoedelijk veelal een licht verstandelijke beperking.

De onderzoekers stellen dat ‘street credibility’ een belangrijke reden is voor jongeren om zich off- en online te profileren met geweld. „Het blijkt lastig voor jongeren om zich aan de (online)geweldsspiraal te onttrekken wanneer ze hier eenmaal in zijn beland”, aldus het rapport.

Volgens de onderzoekers hebben jongens vaker met het genoemde geweld te maken dan meisjes, hoewel ook die laatste groep er steeds vaker slachtoffer van wordt. In veel gevallen zijn zij slachtoffer van andere meisjes. Al worden ze soms ook slachtoffer van ‘seksuele exposing’, waarbij seksuele beelden van hen worden gebruikt om bijvoorbeeld een broer of neef met wie iemand een conflict heeft te vernederen.