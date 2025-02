De Verenigde Staten zijn de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne en leveren veel financiële en militaire steun voor de strijd tegen Rusland. Maar president Donald Trump wil daar iets voor terug en is uit op de delfstoffen die Oekraïne rijk is.

Volgens Bessent kan de deal over de grondstoffen Oekraïne een „veiligheidsschild” geven als de oorlog voorbij is en zou die onderdeel zijn van een bredere „vredesdeal”. Hij vertelde niet wat er nog meer in die overeenkomst zou staan, maar Zelensky heeft eerder al gesuggereerd dat Amerikaanse bedrijven „lucratieve” contracten zouden kunnen krijgen voor de wederopbouw van het land.

Bessent benadrukte ook dat zijn aanwezigheid in Kyiv laat zien dat de oorlog in Oekraïne een „topprioriteit” is voor de Amerikaanse regering en dat de VS aan de zijde van Oekraïne blijven staan.