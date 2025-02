„We zien een toename van de aanloop richting de Spoedeisende Hulp (SEH), maar het is vandaag niet anders dan op een andere gladde dag. Vandaag kregen we vijf à zes mensen binnen met een botbreuk”, zegt een woordvoerster van het Martiniziekenhuis in Groningen.

Bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) hetzelfde beeld. „Het valt mee. Er zijn wat mensen binnengekomen met een breuk door gladheid, maar niks opvallends”, zegt een woordvoerder. „Het gaat dan om een polsbreuk of elleboogbreuk, licht traumatisch letsel.”

Ook bij het Wilhelminaziekenhuis in Assen „geen bijzonderheden”, aldus een woordvoerster. „Er kwamen wel mensen binnen die een ongeluk kregen door de gladheid, maar het is niet zo dat de wachtkamer vol zit. Wat helpt is dat niemand overvallen is door de gladheid. Je ziet de sneeuw liggen en bent daardoor ook gewoon voorzichtiger”, schat zij in.

Bij het Drentse Treant, met vestigingen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, „valt het relatief mee”, zegt een woordvoerder. „We zien niet heel veel patiënten extra. Wat ook meehelpt, is dat het woensdag is. Een dag waarop meer mensen thuiswerken en het rustiger is op de weg.”