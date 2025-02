De leider van de FPÖ, Herbert Kickl, zei dat hij „het betreurt dat de onderhandelingen uiteindelijk geen resultaat hebben opgeleverd”. Hij heeft zijn opdracht van president Alexander Van der Bellen om een regering te vormen, opgegeven.

Partijen die liever niet met de FPÖ in zee wilden, hebben eerder over een coalitie onderhandeld. Maar die gesprekken tussen de ÖVP, de sociaaldemocratische SPÖ en de liberale Neos zijn in januari mislukt. Het is mogelijk dat de Oostenrijkers weer naar de stembus moeten.

De FPÖ kreeg in de parlementsverkiezingen in de herfst bijna 29 procent van de stemmen en is de grootste partij. Die krijgt in huidige opiniepeilingen zelfs de steun van 34 procent van de ondervraagden.