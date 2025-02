Eerder werd al bekend dat de Amerikaan Marc Fogel Rusland mocht verlaten. De 63-jarige man zat een gevangenisstraf van veertien jaar uit voor drugssmokkel, omdat hij op een vliegveld in Moskou een kleine hoeveelheid medische marihuana bij zich had. De Amerikaanse president Donald Trump heette hem dinsdag in het Witte Huis welkom in de Verenigde Staten.

De president zei woensdag dat de deal tussen de VS en Rusland kan helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een Kremlinwoordvoerder stelt dat het onwaarschijnlijk is dat de ruil een keerpunt zal zijn. Hij beschreef de vrijlatingen als geleidelijke stappen om het wederzijdse vertrouwen, dat momenteel op een dieptepunt is, te vergroten.