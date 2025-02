RTL Nieuws wil weten wat de Nederlandse overheid wist over de veiligheid van het Oekraïense luchtruim, in aanloop naar de MH17-ramp. De nieuwsorganisatie had bij het ministerie met een beroep op de toenmalige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om stukken daarover. EenVandaag vroeg het ministerie om stukken over de veiligheid op Schiphol. Het ministerie weigerde in beide gevallen de stukken te verstrekken, waarop de media in beroep gingen.

Volgens de Raad van State kent de Wet luchtvaart een „bijzondere openbaarmakingsregeling” waardoor de toenmalige Wob opzij wordt gezet. De Raad van State verwijst ook naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Die oordeelde in januari 2024 dat alle informatie over incidenten en voorvallen strikt vertrouwelijk is. „Dit beperkt weliswaar het recht van informatie, maar die beperking is gerechtvaardigd en evenredig aan het nagestreefde doel van luchtvaartveiligheid”, aldus de Raad van State.

Na het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 door pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne ontstond de vraag waarom daar nog gevlogen werd. Er waren toen al maanden gevechten bezig. RTL Nieuws wilde weten of er bijvoorbeeld waarschuwingen waren voor de aanwezigheid van luchtafweergeschut, en vroeg onder meer om inzage in de meldingen die in het Europese luchtvaartveiligheidssysteem Eccairs waren gedaan.

EenVandaag wilde na het verschijnen van een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid op Schiphol meer weten, en vroeg om documenten. In het rapport zei de OVV in 2017 dat Schiphol zo’n complexe luchthaven is, dat „de grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer” in zicht komen. De actualiteitenrubriek kreeg uiteindelijk een klein deel van de gevraagde stukken in handen.