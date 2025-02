Hij herhaalde niets te zien in een voorstel van de Kamer om een helmplicht in te voeren en een minimumleeftijd van veertien jaar voor alleen fatbikes. Aparte regels voor de fatbike gaan niet werken, aldus Madlener. Een helmplicht voor minderjarigen ziet hij niet zitten, maar hij houdt een slag om de arm. „Ik ben nog niet zo ver, maar ik denk er wel over na.”

Regeringspartijen VVD, NSC en PVV toonden zich niet blij met het standpunt van de minister. „Wees creatief, zorg dat er wel iets kan”, vroeg VVD’er Hester Veltman. Haar collega Olger van Dijk (NSC) moest even „afkoelen” na het antwoord van de minister. Hij wil toch dat er een onderzoek komt naar een aparte categorie voor zware fatbikes. Madlener herhaalde daar niets in te zien.