Tweede Kamer ziet alsnog af van uitnodiging VN-gezant voor Palestijnen

De rapporteur zou donderdag haar opwachting maken, nadat een voorstel daarvoor van GL-PvdA-Kamerlid Kati Piri drie weken geleden voldoende steun kreeg in een overleg waarin de buitenlandwoordvoerders hun werkagenda vaststelden.

Bij dat overleg lieten echter nogal wat fracties verstek gaan, waaronder ook PVV en BBB.

SGP-Kamerlid Diederik van Dijk, die zich tijdens dat overleg met hand en tand verzette tegen Albaneses komst, deed daarop samen met PVV en BBB het verzoek deze dinsdag een nieuw werkoverleg in te plannen. Hij kreeg daarvoor groen licht; de uitnodiging werd opnieuw op de agenda gezet, ter heroverweging.

Bij de bijeenkomst lieten fracties zoals PVV, BBB, JA21 en FVD alsnog hun gezicht zien. De PVV vaardigde zelfs zes Kamerleden af. Met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen kreeg het voorstel de uitnodiging in te trekken een nipte meerderheid.

VVD’er Eric van der Burg, die drie weken geleden nog steun gaf aan de uitnodiging, trok die dinsdag in. Ter verklaring voerde hij aan zich nader te hebben verdiept in enkele van Albaneses uitspraken. Ook hekelde hij het gegeven dat de rapporteur Van Dijk in een mailing die zij in haar netwerk verspreidde had uitgemaakt voor „christen-zionistisch Kamerlid”.

Albanese is omstreden vanwege haar uitspraken over Israël en Hamas. Zo zijn de slachtoffers van de terroristische aanslag van Hamas van 7 oktober 2023 volgens haar „vermoord als reactie op de onderdrukking door Israël”. Ook beschuldigde ze Israël van een „etnische schoonmaak” en trok ze een vergelijking tussen Netanyahu en Adolf Hitler. De Kamer mag haar om die reden geen podium geven, zo oordeelde Van Dijk.

Rechtse cancelcultuur

Piri reageerde na afloop van de bijeenkomst verbitterd. Ze sprake van „een rechtse cancelcultuur” en noemde het besluit „een nieuw dieptepunt in deze Kamer.” Het Kamerlid betoogde dat SGP, PVV en BBB eerder wel mensen uitnodigden die pleiten voor „etnische zuivering van Palestijnen". De drie partijen doen volgens haar „een lelijke poging om de mond te snoeren van mensen die opkomen voor de rechten van de Palestijnen”.

Ook minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) liet maandag weten dat hij weigert de rapporteur te ontmoeten. Bij Van der Burg riep dat vragen op. Toen Veldkamp op de foto ging met zijn Iraanse collega en daar kritiek op kreeg, reageerde de minister dat het in de diplomatie gebruik is om met iedereen te praten. „Dat blijkt nu genuanceerder te liggen”, aldus Van der Burg.