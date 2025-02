Omgangsvormen

Het rommelt op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bijna een op de drie ambtenaren van het departement maakte het afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag mee. Uit een onderzoek door vakbond FNV blijkt dat leidinggevenden negatieve opmerkingen maakten over Marokkanen, buitenlanders en vrouwen. Voor ruim 20 procent van de respondenten zijn deze omgangsvormen reden om een andere baan te overwegen.

Het departement ligt onder een vergrootglas omdat daar twee bewindslieden van PVV-huize de scepter zwaaien: minister Madlener en staatssecretaris Jansen. Laatstgenoemde verdedigde in september vorig jaar de omstreden ”minder Marokkanen”-uitspraak van PVV-voorman Wilders. Na politieke druk nam hij daar als politicus afstand van, maar als privépersoon niet.

In het FNV-onderzoek zouden opvallend veel negatieve verwijzingen staan naar het gedrag van de PVV-bewindspersonen. Misschien tijd voor een grondiger onderzoek? Waar rook is, is meestal ook vuur.

Drek

„Dit soort antisemitische drek moeten we geen podium geven.” SGP-Kamerlid Diederik van Dijk maakte drie weken geleden van zijn hart geen moordkuil. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri deed het verzoek om de VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden, Francesca Albanese, uit te nodigen voor een gesprek met Tweede Kamerleden.

SGP-Kamerlid Diederik van Dijk, beeld SGP

Albanese is omstreden vanwege haar uitspraken over Israël en Hamas. Ze ziet de terreurdaden van 7 oktober niet als antisemitisme; de slachtoffers zijn volgens haar „vermoord als reactie op de onderdrukking door Israël”. Ook beschuldigt ze Israël van een „etnische schoonmaak”.

De Tweede Kamer stemde desondanks in met het verzoek van Piri, onder meer omdat VVD en CDA ervoor stemden. Maar nu het gesprek –dat donderdag plaatsvindt– dichterbijkomt, neemt de weerstand toe. PVV en BBB spraken hun afschuw uit over het gesprek. De VVD krabbelt terug en heeft nu ook geen behoefte meer aan de ontmoeting. Coalitiepartij NSC gaat wel, maar stoort zich wel aan „de rabiate” uitspraken van Albanese.

De Kamercommissie van Buitenlandse Zaken houdt op initiatief van SGP, PVV, VVD en BBB nog een extra procedurevergadering. Misschien dat het gesprek toch niet doorgaat. Ondertussen spreekt Albanese zelf van „een lasteraanval” door „een christen-zionistisch” Kamerlid, waarmee zij doelt op Van Dijk.

Maar stel dat het gesprek wel doorgaat, dan zouden de aanwezige Kamerleden eens kunnen informeren naar de mensonwaardige behandeling die de drie uitgehongerde en vorige week vrijgelaten Israëlische gijzelaars de afgelopen 490 dagen te verduren kregen…

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag onder meer over de Archiefwet en over het tegengaan van discriminatie op de BES-eilanden. Woensdag meldt de agenda een debat over de uitkomsten van de woontop en de huurstijging. Donderdag debatteert de Kamer over het spoorwegongeval bij Voorschoten in 2023 en over de opvangcrisis in Ter Apel.

