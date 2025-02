Leids museum bezit nu collectie met Huygens’ telescooplenzen

Binnenland

De beroemde telescooplenzen van Christiaan Huygens zijn dinsdag door de Universiteit Leiden definitief overgedragen aan Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Ze maken deel uit van een collectie van zo’n drieduizend instrumenten die het wetenschapsmuseum al deels in bruikleen had en nu echt in bezit krijgt. „Stuk voor stuk zijn ze van onschatbare waarde voor de wetenschapsgeschiedenis”, stelt de universiteit.