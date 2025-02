Zeeland en Rijkswaterstaat gaan samenwerken bij wegincidenten

Gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) legt uit dat daardoor tijdwinst kan worden geboekt. „Dat is vooral in het belang van de weggebruiker. Want hoe eerder een weg weer vrij is, hoe beter het is.” Hij legt uit dat de provincie nog wel „een inhaalslag” heeft moeten doen om ervoor te zorgen dat de provinciale medewerkers door opleiding dezelfde handelingen mogen verrichten als personeel van Rijkswaterstaat.

Het uitwisselen van weginspecteurs over en weer op rijkswegen en provinciale wegen wordt landelijk nog niet op grote schaal toegepast. „Met de proef willen we een voorbeeld zijn voor vergelijkbare samenwerkingen in andere regio’s”, stelt de provincie.

De proef loopt tot eind dit jaar. De uitkomsten gebruiken provincie en Rijkswaterstaat voor het maken van afspraken over het zogenoemde ‘incident management’ in 2026 en de jaren daarna.