De uitreiking is op 13 maart. Koning Willem-Alexander is daarbij aanwezig. De Geuzenpenning wordt normaal gesproken uitgereikt in Vlaardingen, maar dit jaar gebeurt dat in Schiedam. Die stad bestaat 750 jaar. De prijs is vernoemd naar het Geuzenverzet uit de Tweede Wereldoorlog. De verzetsgroep is in mei 1940 opgericht door Bernard IJzerdraat uit Schiedam.

De Geuzenpenning eert vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten. De onderscheiding ging vorig jaar naar de Afghaanse activiste Laila Haidari. Nadat de fundamentalistische Taliban de macht hadden gegrepen, begon zij in haar land een geheime en gratis school voor vrouwen en meisjes. Eerder is de penning toegekend aan onder meer Lawyers for Lawyers, de Poolse rechter Malgorzata Gersdorf en de Saoedische mensenrechtenorganisatie Saudi Civil and Political Rights Association.