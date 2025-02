Aantal nieuwe pabostudenten stijgt flink: „Opvallend meer interesse van jongens”

Dit collegejaar begonnen bijna 6000 studenten aan de pabo. Dat zijn er bijna 500 meer dan vorig jaar, bleek dinsdag uit cijfers van DUO die zijn vrijgegeven door de Vereniging Hogescholen. Het is een landelijke stijging van 9 procent. De drie grootste christelijke pabo-opleidingen herkennen dat, zeggen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), hogeschool Driestar en Hogeschool Viaa.

„We zien dat het animo voor de pabo is toegenomen”, zegt Hermen Ridderikhof, woordvoerder van de CHE. „In september 2024 verwelkomden we 167 nieuwe pabostudenten. Dat is 23 procent meer dan het jaar ervoor. De verhoogde salarissen en het betekenisvolle ervan, maken het beroep van docent aantrekkelijker.”

De pabo in Ede kent, naast de reguliere instroom in september, ook een instroom in februari. Daar zag de CHE ook een toename, zegt Ridderikhof. „Opvallend is het aantal zij-instromers. Die groep wil een carrièreswitch maken. Het voordeel van hen is dat ze een opleiding van twee jaar hebben en dus snel aan de slag kunnen.”

Lastige kinderen

Ook hogeschool Driestar ziet een groei in het aantal instromers op de pabo. „We hebben in het afgelopen jaar een toename van 18 procent”, zegt Arjan van Tol, opleidingsmanager op de Driestar.

Die stijging ligt volgens Van Tol aan het veranderende imago van het docentschap. „Lange tijd was het beeld dat het een beroep was waarbij je hard moest werken, het salaris niet zo goed was en je met lastige kinderen en ouders om moest gaan”, legt hij uit. „En dat is helemaal niet zo. Het salaris is gestegen en leraar zijn is een zinvol beroep.”

„Het belang van leerkrachten wordt steeds meer gezien” Marco Schaap, directeur Educatieve Academie Hogeschool Viaa

Toch lost de hoge instroom van dit collegejaar het lerarentekort niet in één keer op, zegt Van Tol. „De studenten die in september startten, moeten nog vier jaar. Het duurt dus nog even voordat zij aan de slag kunnen.”

Waardering

„We hebben nog lang niet genoeg leraren in Nederland”, zegt Marco Schaap, directeur Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Toch ziet ook deze christelijke hogeschool een toename in het aantal nieuwe pabostudenten. Dit jaar had de Zwolse pabo ongeveer vijftien voltijdstudenten meer dan vorig jaar, zegt Schaap. Dat aantal steeg voorgaande jaren geleidelijk met ongeveer tien studenten per collegejaar.

De Zwolse pabo ziet net als de Driestar de waardering voor het vak van docent als belangrijkste reden voor de stijging van nieuwe pabostudenten. Daarnaast spelen volgens Schaap het verhoogde salaris en de goede werkgelegenheid mee. De directeur ziet bovendien dat steeds meer mensen een carrièreswitch maken. „Het belang van leerkrachten wordt steeds meer gezien, ook door mensen van middelbare leeftijd.”

Schaap is positief over de overheidscampagnes die gevoerd worden om de pabo in een beter daglicht te zetten. „Ze hebben effect”, zegt hij. „De overheid is zich bewust van het probleem. Het is aan ons als hogeschool om de studenten binnen te houden. Doordat de keuze voor de pabo bewuster wordt gemaakt, is de uitval gelukkig minder.”

Alle drie de hogescholen denken voorzichtig dat de stijging komende jaren door gaat zetten. „We hebben nu al meer aanmeldingen dan vorig jaar op dit moment”, zegt Van Tol van de Driestar. De Viaa ziet opvallend meer interesse van jongens in de pabo, zegt Schaap. „Eén derde van het eerste jaar is op dit moment man. Ook op open dagen zien we meer jongens. Hopelijk stijgt dat aantal.”