NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen kreeg felle kritiek van de andere drie regeringspartijen op haar voorstel. Het zou niet van goed bestuur getuigen om de deadline nu naar voren te halen, zei de VVD, wijzend op de slogan van NSC. „De gezondheid van onze jeugd staat voorop”, zei Jansen daarop. Het Kamerlid sprak van een „logische stap”, omdat meer jongeren gaan roken. Jansen benadrukte tijdens het debat vorige week ook dat verantwoordelijk staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie, VVD) zelf heeft gezegd dat het mogelijk is de deadline op te schuiven.

Maar ook Karremans zei in het debat geen voorstander te zijn van het plan. „Ik denk niet dat we een betrouwbare overheid zijn als we dat doen.” Hij wijst erop dat het tijdpad zo is afgesproken met ondernemers. „Gooi dat niet als een totale verrassing over ze heen.”

Er geldt inmiddels al een verbod op de verkoop van sigaretten en andere nicotineproducten voor supermarkten. Vanaf 2032 mogen alleen nog maar speciaalzaken deze producten verkopen. Het is nu de vraag of het kabinet de motie toch uitvoert