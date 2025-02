Samen met haar man Ron Schröder schreef Busser ruim 450 kinderboeken en meer dan 1000 kinderliedjes. Ze leerden elkaar kennen op de redactievloer van de NOS. Hun kinderboeken ging onder anderen over Liselotje, koning Bobbel en Pietertje Pet. Ook schreven ze samen jarenlang voor het programma Sesamstraat en het kleuterblad Bobo.

„In onze boeken gebeurt veel stouts, maar we geven ook normen en waarden door", zei Busser in 2011 in een interview met het Reformatorisch Dagblad. Het echtpaar, dat gereformeerd is opgevoed, publiceerde ook een kinderbijbel. In 2002 schreven Busser en haar man een actieboek voor de Christelijke Kinderboekenmaand: "De ark van Noach". Het duo schreef jaarlijks ook liedteksten voor de actie-cd die tijdens die maand verscheen.

In 2012 werden Ron en Marianne benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Marianne Busser leed aan een zeldzame vorm van dementie. Ze werd 66 jaar oud.