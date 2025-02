Grote meerderheid Nederlanders tegen nieuwe genderwet

Dat blijkt uit onderzoek dat bureau DirectResearch in opdracht van NPV – Zorg voor het leven uitvoerde. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen. De wet moet het strafbaar maken om veranderende of ‘onderdrukkende’ invloed uit te oefenen op iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Dit wetsvoorstel grijpt diep in in persoonlijke vrijheden, stelt patiëntenorganisatie NPV. Overigens blijkt uit het onderzoek onder een representatieve groep van 506 Nederlanders dat 75 procent van de Nederlanders nog nooit van het wetsvoorstel heeft gehoord. Daarnaast kent 15 procent het van naam, maar weet men niet wat het inhoudt, en 7 procent weet dat „een beetje”. Slechts 3 procent is goed op de hoogte van de inhoud van het wetsontwerp.

Strafbaar

Volgens de onderzoekers sluit het wetsvoorstel niet aan bij de mening van 70 procent van de Nederlanders, die vindt dat het niet strafbaar moet worden om genderdysforie als psychiatrische aandoening aan te merken.

Ook vindt 71 procent dat het niet strafbaar moet zijn als iemand er bezwaar tegen heeft een vrouw met hij of hem aan te duiden en een man met zij of haar als die persoon dat wenst. Bijna twee derde verwacht overigens niet dat dit ook daadwerkelijk strafbaar zal worden.

NPV-directeur Heusinkveld stelt dat de wet „ongedefinieerde termen met een niet-afgebakend bereik” bevat. „Het maakt onevenredige inbreuk op privé- en gezinsleven en schendt vrijheden van godsdienst en meningsuiting. Dit wetsvoorstel raakt iedereen.”

Bezorgdheid

Veel deelnemers aan het onderzoek uitten hun zorg over de wet. „Ga geen mensen aanklagen die het niet met je eens zijn. Dit gaat totaal de verkeerde kant op”, luidde een van de reacties. „Dit is puur mensenrechtenschending”, volgens een ander.

Een voorstander van de wet noemt deze een stap vooruit „in de bescherming van de rechten van mensen met een andere seks- of genderidentiteit”. Een tegenstander vindt dat het voorstel „druk legt op vrijheid in het algemeen, druk legt op de maatschappij, waardoor polarisatie in de hand gewerkt wordt.” Hij vindt ook dat een wettelijke regel „in strijd is met de mensenrechten”.