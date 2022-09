Als meisje houdt Anne van ravotten. Een jurk maakt haar „unhappy”, nu nog. Als ze 25 jaar is, realiseert ze zich dat ze transgendergevoelens heeft. Ze gaat niet in transitie, ook al zegt een arts dat dat de beste oplossing is. „Mijn leven is een succesvolle niet-transitie”, verklaart de nu 28-jarige. „Ik kom uit heel zwaar weer, maar ben er goed uit gekomen.”