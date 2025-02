Woensdag opnieuw code geel in het noorden door sneeuw en gladheid

Binnenland

In de drie noordelijke provincies moet men woensdag opnieuw rekening houden met mogelijke gladheid door sneeuw. Vanaf vroeg in de morgen valt er af en toe sneeuw in Drenthe, Friesland, Groningen en het oostelijk Waddengebied, waardoor er op de weg meer kans is op ongelukken. Het KNMI verwacht daar plaatselijk 1 tot 3 centimeter sneeuw en geeft daarom voor die provincies weer waarschuwingscode geel uit.