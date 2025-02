Opnieuw dreigbrief aan adres lyceum in Deventer, scholen wel open

De woordvoerder meldt dat het in de brief gaat over aanslagen op middelbare scholen, maar op de precieze inhoud kan hij verder niet ingaan. Volgens de Stentor schrijft de afzender onder meer: „ik heb messen en wapens klaar staan. Ik heb ook bommen bij me. Ik zal iedereen doden!”.

In de nacht van maandag op dinsdag is meermaals overlegd, aldus de woordvoerder. Hij legt uit dat een risicoanalyse is uitgevoerd met de informatie die nu bekend is en op basis daarvan is besloten de scholen niet te sluiten. Het politieonderzoek naar de betrouwbaarheid, afzender en achtergrond van het bericht loopt nog.

Afgelopen oktober waren de vier locaties van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer een dag dicht na het ontvangen van een dreigbericht over een schietpartij.