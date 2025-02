Rabobank is minder kwijt aan toezicht en boekt hogere winst

De nettowinst kwam uit op bijna 5,2 miljard euro, tegenover net geen 4,4 miljard euro een jaar eerder. Daarbij profiteerde Rabobank van gunstige rentetarieven, die bijdroegen aan de inkomsten. De divisie die particuliere klanten bedient in Nederland verdiende meer aan hypotheken, beleggingsdiensten en verzekeringen.

Die hogere inkomsten compenseerden de gestegen loonkosten, die het gevolg waren van een nieuwe cao en de komst van extra medewerkers. Dat extra personeel was onder andere nodig voor de afdeling die witwassen bestrijdt. Rabobank wordt onderzocht om tekortkomingen bij het antiwitwasbeleid en is bezig met een herstelplan. Volgens de bank is dat herstelplan bijna afgerond en daalden de kosten voor de antiwitwasafdeling in de tweede helft van 2024.

Rabobank heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om tekortkomingen rond het tegengaan van witwassen op te lossen. Zo zijn duizenden medewerkers aangenomen om klanten en transacties na te lopen. „We lijken op dit punt de piek te hebben bereikt”, zegt financieel directeur Bas Brouwers. Sinds halverwege vorig jaar zijn er al weer 500 mensen minder op het dossier werkzaam.

Een half jaar geleden zei Rabobank nog te verwachten voor het einde van 2024 klaar te zijn met het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. „De vraag is altijd wat het klare is. Is je plan klaar of is het volledig doorgevoerd?”, zegt Brouwers nu. „Dus we naderen het einde. We zullen nu zorgen dat alles ook doorgevoerd wordt in de reguliere werkzaamheden”, legt hij uit. „Het is nog binnen de tijdslijnen die wij voor ogen hadden en die we ook met De Nederlandsche Bank (DNB) afgesproken hebben.”

Er kan nog een flinke straf volgen. De Nederlandse justitie wees Rabobank eerder als verdachte aan bij een onderzoek naar het tegengaan van witwassen. ING en ABN AMRO zijn eerder al flink bestraft voor het overtreden van de antiwitwasregels. Zij schikten de kwestie bij hun bank voor honderden miljoenen euro’s.