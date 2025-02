AI-top in Frankrijk moet Europa op de kaart zetten

Die vraag staat centraal op de grote AI-top die maandag en dinsdag in Parijs wordt gehouden. Daar zijn bezoekers uit zo’n tachtig landen bij elkaar, onder wie veel bekende politici en leiders van grote bedrijven.

Namens Nederland geven minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) en staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) acte de présence. Hun namen zijn niet de bekendste; de Verenigde Staten worden onder meer vertegenwoordigd door vicepresident J.D. Vance en China stuurde vicepremier Ding Xuexiang.

Grote investeringen

Een grotere rol voor Europa op het gebied van AI vergt in de eerste plaats enorme investeringen. De Franse president Macron, die de bijeenkomst samen met de premier van India, Modi, voorzit, kondigde daarom aan dat zijn land 109 miljard euro gaat steken in projecten met kunstmatige intelligentie.

Dat bedrag moet worden opgebracht door bedrijven, fondsen en andere partijen. De landen in de EU moeten volgens Macron snel een inhaalslag maken als ze een belangrijke rol willen spelen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Het oprukken van kunstmatige intelligentie leidt tot een sterk stijgende vraag naar elektriciteit

Hij verwees naar de Chinese chatbot DeepSeek, die recent een opmars maakte. „De eerste strijd voor ons Europeanen is om te investeren. Als we eerst allerlei regels gaan opstellen voordat we daarmee beginnen, gaat het mis. Dan zullen we in Frankrijk geen innovatie hebben en zullen de mensen zeggen: we hebben geweldige regelgeving in Europa, maar we hebben geen enkel bedrijf dat een rol speelt als het gaat om AI”, zei hij in een interview met de tv-zender France 2.

De Franse president Emmanuel Macron is een van de voorzitters van de AI-Top in Parijs. beeld AFP, Mohammed Badra

Het bedrag dat Frankrijk wil investeren is volgens de president procentueel vergelijkbaar met de investering van 500 miljard dollar die zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump vorige maand aankondigde. Een samenwerkingsverband van softwareconcern Oracle, de Japanse techinvesteerder SoftBank en ChatGPT-eigenaar OpenAI investeert dat bedrag de komende vier jaar in AI-infrastructuur in de Verenigde Staten.

Meer dan geld

Op de top gaat het over meer dan geld. De aanwezigen voeren ook intensief overleg over de manier waarop wereldwijd met AI moet worden omgegaan.

Macron vindt het niet alleen belangrijk dat Europa een grotere rol gaat spelen, maar maakt zich daarnaast sterk voor AI-gebruik dat verantwoord is, en geen grote schade toebrengt aan mens en milieu. Hij denkt daarbij niet in de eerste plaats aan het opstellen van allerlei regels, maar vooral aan internationale afspraken tussen overheden en bedrijven.

Concreet wil hij bijvoorbeeld dat landen en grote AI-ondernemingen toezeggingen gaan doen op het gebied van duurzaamheid. Daarvoor is een project gelanceerd waarbij de belangrijkste risico’s van AI en de oplossingen die hiervoor wereldwijd zijn ontwikkeld in kaart worden gebracht.

Albert Heijn

Het oprukken van kunstmatig intelligentie leidt onder meer tot een sterk stijgende vraag naar elektriciteit. Die is nodig voor nieuwe datacenters, en ook voor de productie van steeds geavanceerdere chips. Meer stroomverbruik leidt vaak tot meer vervuiling. Daar moeten volgens Macron oplossingen voor komen.

Aan de andere kant levert AI ook een positieve bijdrage aan duurzaamheid. Daarbij valt te denken aan het terugdringen van voedselverspilling. Een voorbeeld in ons eigen land is het inschakelen van kunstmatige intelligentie door supermarktketen Albert Heijn.

Door AI te laten voorspellen welke artikelen naar welke van de 1200 winkels moeten worden gestuurd, kan het bedrijf sinds twee jaar efficiënter werken, en dat voorkomt veel verspilling. Zo stuurt Albert Heijn minder ijs naar de supermarkten in Brabant als in die provincie geen zonnig weer wordt verwacht. „We hebben meer dan een miljard voorspellingen per dag. Daardoor is AI onmisbaar”, vertelde een woordvoerder van het bedrijf aan de NOS.

Werkgelegenheid

Ook het verwachte verlies van banen door kunstmatige intelligentie kwam op de top aan de orde. De afgelopen tijd maakten verschillende ondernemingen die AI inzetten al ontslagen bekend. Daarbij gaat het onder meer om banken, die soms duizenden werknemers de laan uitstuurden.

Uit een enquête van het World Economic Forum (WEF) onder duizend bedrijven wereldwijd komt de verwachting naar voren dat 11 procent van de werkenden tussen 2025 en 2030 zijn of haar baan kan verliezen door AI.

Aan de andere kant voorspelt het WEF dat er door nieuwe technologie ook veel banen zullen bijkomen. Probleem is echter dat daarvoor heel andere eisen aan werknemers worden gesteld. Lang niet iedereen die zijn of haar baan kwijtraakt, zal in staat zijn om aan de slag te gaan in sectoren die zich met AI bezighouden.