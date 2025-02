Zo oordeelt de raad net als de IND positief over onderdelen die het werk makkelijker zouden maken. Het gaat om het kunnen afwijzen van asielaanvragen van mensen die niet komen opdagen als ze moeten worden gehoord, en om het afschaffen van de zogeheten voornemen-procedure. Nu krijgt de aanvrager schriftelijk bericht als het voornemen is de asielaanvraag af te wijzen. Hij of zij kan dan nog reageren voordat de afwijzing definitief wordt. Door die optie te schrappen wordt tijd gewonnen in de aanvraagprocedure, zegt de IND.

Verder deelt de Raad van State op bepaalde punten de bezwaren van de IND. Zo zou de timing van de wetten niet goed zijn, omdat er allerlei nieuwe Europese wetgeving aankomt die veel van de toch al overbelaste IND vraagt, zegt de dienst, dus daar kan niet nog meer bij. Ook denkt de Raad van State net als de IND dat het zogeheten tweestatusstelsel dat Faber wil, zal leiden tot meer juridische procedures van mensen die een hogere status willen bereiken als daar meer rechten aan verbonden zijn.

Met haar voorstellen wil Faber de instroom van asielzoekers en de gezinshereniging van vluchtelingen inperken. De Raad van State oordeelde maandag dat de voorstellen onzorgvuldig zijn voorbereid en in plaats van vermindering van de asielinstroom juist zullen leiden tot een zwaardere belasting van het systeem. De raad vindt dat Faber de voorstellen moet aanpassen voordat ze naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De PVV-minister zei eind vorige week al, nog voor het advies was gepubliceerd, dat ze dat niet van plan is. De kwestie leidt tot spanning in de regeringscoalitie.