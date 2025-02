Gelderland draagt dinsdag vermoedelijk nieuwe commissaris voor

De openbare agenda voor de extra Statenvergadering is helemaal leeg. Een woordvoerder van de griffie meldt daar verder niets over te kunnen zeggen. „De agenda is zoals die is.” Fractievoorzitters van de grootste partijen uit de Staten kunnen en mogen naar eigen zeggen niets loslaten over het onderwerp. Zij zitten ook in de vertrouwenscommissie die namens Provinciale Staten gesprekken heeft gevoerd met sollicitanten voor de vacature in Gelderland.

De vertrouwenscommissie beveelt in een besloten vergadering twee kandidaten aan bij de Staten, die de aanbevelingen bespreken en hun volgorde van voorkeur bepalen. Alleen de naam van de kandidaat die als nummer 1 wordt voorgedragen aan minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken, komt naar buiten.

De Gelderse Staten stelden in oktober een profielschets vast. Een aantal partijen pleitte toen expliciet voor een vrouw als nieuwe commissaris, ook omdat in Gelderland nog nooit een vrouw die rol heeft bekleed. Het is de bedoeling dat de nieuwe CdK in maart of april begint.

De vorige commissaris John Berends legde in september 2023 zijn functie tijdelijk neer, na publicaties in de Gelderlander over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag op de werkvloer. Hoewel uit onafhankelijk onderzoek geen duidelijke bewijzen kwamen voor die beschuldigingen, besloot Berends afgelopen zomer onder druk van de Staten om niet meer terug te keren op het provinciehuis, omdat sprake zou zijn van een verstoorde werkrelatie. De termijn van Berends liep afgelopen week officieel af. De 67-jarige Henri Lenferink fungeert nu al anderhalf jaar als waarnemend CdK in Gelderland.