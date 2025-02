Herdenking Brunssumse bevolking die veel Joden redde in de oorlog

Binnenland

De mensen in Brunssum die tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse mensen, onder wie veel kinderen, lieten onderduiken, worden maandag in de Zuid-Limburgse stad herdacht. „De gezichten van kinderen die plotseling voor onze voordeuren stonden. En die vroegen: Mag ik binnenkomen? En wat er gebeurde, was dat vele, vele voordeuren in Brunssum opengingen”, sprak burgemeester Wilma van der Rijt.